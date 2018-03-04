В Олимпийском парке в Сочи сгорели два ларька

4 марта в Олимпийском парке в Сочи произошло возгорание двух ларьков. О пожаре проинформировали в пресс-службе регионального МЧС.

Дарья Светозарова

Возгорание было зафиксировано в Нижнеимеритинской низменности. В результате пожара пострадавших, по состоянию на данный момент, нет. Пресс-представители чрезвычайного ведомства уточнили, что уничтоженные огнем объекты находились напротив олимпийского факела. Площадь пожарища составила примерно десять тысяч квадратных метров. Один павильон, площадью в восемь тысяч метров, сгорел полностью, вместе с инвентарем, а сувенирная лавка оставила после себя пожарище в две тысячи квадратных метров.Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 14:59, а спустя 17 минут огнеборцы ликвидировали пламя. На месте случившегося работают специалисты.