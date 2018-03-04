Рейс Москва-Канкун задержан почти на 16 часов из-за неисправности самолета

Чартерный рейс в мексиканский город Канкун задержан в московском аэропорту на целых 16 часов. Об этом сообщило крупное информационное агентство.

Сергей Денисов

Пассажиров не выпускали из салона авиалайнера целых четыре часа, пока производился ремонт и только под возмущенные крики пассажиров экипаж уступил. Был подан автобус и всех перевезли в зал ожидания аэропорта.Соответственно из Канкуна чарт тоже будет опаздывать на аналогичное время. Российским туристам в жаркой Мексике тур-оператор «Пегас» не добавил бодрости. Всех разместили по мексиканским отелям, но попадут ли люди на свое рабочее место к началу недели, остается под вопросом.Следует напомнить, что Москву накрыл небывалый снегопад, тем не менее, аэропорты стараются работать в штатном режиме.