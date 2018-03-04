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| | Рейс Москва-Канкун задержан почти на 16 часов из-за неисправности самолета

Рейс Москва-Канкун задержан почти на 16 часов из-за неисправности самолета

Сегодня, 18:04
Чартерный рейс в мексиканский город Канкун задержан в московском аэропорту на целых 16 часов. Об этом сообщило крупное информационное агентство.

Рейс Москва-Канкун задержан почти на 16 часов из-за неисправности самолета

 

Пассажиров не выпускали из салона авиалайнера целых четыре часа, пока производился ремонт и только под возмущенные крики пассажиров экипаж уступил. Был подан автобус и всех перевезли в зал ожидания аэропорта.

Соответственно из Канкуна чарт тоже будет опаздывать на аналогичное время. Российским туристам в жаркой Мексике тур-оператор «Пегас» не добавил бодрости. Всех разместили по мексиканским отелям, но попадут ли люди на свое рабочее место к началу недели, остается под вопросом.

Следует напомнить, что Москву накрыл небывалый снегопад, тем не менее, аэропорты стараются работать в штатном режиме.
Сергей Денисов
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