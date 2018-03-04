Количество жертв при обрушении дома в Познани увеличилось до четырех

В Польше в населенном пункте Познань 4 марта произошло обрушение многоквартирного жилого массива. Под обломками здания погибли четыре человека. 24 гражданина получили травмы, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них ребенок.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют польские СМИ. На данный момент не названа официальная причина происшествия. Наиболее вероятным вариантом является взрыв бытового газа, но эксперты не спешат делать окончательных выводов, ссылаясь на необходимость проведения более тщательного изучения имеющихся данных. Представители МЧС предполагают, что под обломками скорее всего больше никого нет.В зоне случившегося действуют спасатели с обученными собаками. Спецтехнику применять опасаются, так как существует небольшая вероятность нахождения в развалинах здания людей. Изначально жертв происшествия зафиксировали трое, но в последствии один из пострадавших умер. Три человека находятся в тяжелом состоянии, и врачи не могут дать гарантии того, что они выживут.