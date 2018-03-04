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| | Британец выжил после удара 11-киловольтной сетью

Британец выжил после удара 11-киловольтной сетью

Сегодня, 17:29
Житель Британии попытался самостоятельно устранить неполадки в сети энергоснабжения, но получил удар электричеством от 11-киловольтной сети. Пострадавший выжил, а также сообщил, что практически ничего не почувствовал при контакте с высоким напряжением.

Британец выжил после удара 11-киловольтной сетью

 

На официальном сайте компании Electricity North West, предоставляющей услуги энергоснабжения городов Британии, опубликован удивительный случай. После шторма «Эмма» британец попытался устранить нарушения подачи электричества, из-за чего получил удар током от сети напряжением в 11 киловольт. Однако, при этом мужчина не только остался жив, но сообщил, что ощутил лишь покалывание от контакта с высоковольтной сетью.

Дело в том, что улетевший житель попытался снять ветку, упавшую на провода. Возможно, не имея понятия, что в таких случаях не стоит приближаться к проводам, он прикоснулся к ней и, только ощутив странное покалывание, позволил в энергокомпанию. Эксперты сообщили, что выжить человеку могли помочь перчатки и сапоги, а также то, что ветка была сухой.
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