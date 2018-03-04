На трассе Москва-Киев из-за снегопада образовалась пробка из грузовиков

Автомобили в основном стоят на территории России, так как украинская таможня из-за обильного снегопада приостановила пропуск транспортных средств на свою территорию. М-3 – трасса общегосударственного значения и на ее расчистку брошены значительные силы техники МЧС. Однако время идет, и очередь из грузовых автомобилей растет. Она уже растянулась на несколько километров и насчитывает более 250 фур. Пресс-центр федеральной таможенной службы РФ уточнил, что со стороны Российской Федерации нет никаких препятствий для пропуска машин с украинской стороны. Все автомобили спокойно проезжают в режиме дежурного досмотра.