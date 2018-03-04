В МЧС сообщили об обрушении крыши строящегося катка в Истре

В Истре произошло обрушение кровли катка, находящегося на стадии строительства. Источник в ГУ МЧС по Московской области сообщил, что причиной обвала крыши стал снег – кровля провалилась под его тяжестью.

Дарья Светозарова

По предварительной информации, в результате обвала 50 квадратных метров конструкции никто не пострадал. Однако эксперты еще не сделали окончательных выводов о масштабах обрушения. На месте работают экстренные службы.Синоптики сообщают, что Москва и Московская область 4 марта попали в зону действия антициклона, в результате чего на Подмосковье и столицу обрушился сильнейший снегопад за последние 123 года. В регионе выпало более сантиметра осадков. Однако сегодня девятимиллиметровый слой покрыл улицы столицы и Подмосковья всего за первую половину дня. За день метеорологи прогнозируют прирост осадков до шестидесяти миллиметров.