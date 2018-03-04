В подмосковном лесу от переохлаждения умер подросток после распития алкоголя

В ночь с 3 на 4 марта обнаружили пьяную полузамерзшую 16-летнюю девушку в Мытищинском районе Московской области близ деревни Нагорная. Даму отправили в реанимационное отделение местной клиники. На поляне в лесу в этой местности обнаружили тело 15-летнего подростка.

Домбровский Сергей

Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ. Найденную девушку допросили. По ее словам, они вместе с приятелями отправились в лес, дабы развлечься. Компания ребят взяла с собой спиртные напитки. После вечеринки, устроенной на поляне, молодые люди разошлись по домам. Однако из-за чрезмерного распития алкоголя не всем удалось прийти в собственные жилища.Полицейские нашли на поляне более дюжины бутылок из-под спиртного. Сейчас девушка в реанимации в тяжелом состоянии, так как долго находилась на холоде. Юноша погиб из-за обморожения. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Стражи порядка намерены найти и поговорить со всеми участниками пьяной вечеринки в лесу.