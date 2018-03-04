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Американец, увидевший Кремль, сошел с ума

Сегодня, 15:12
В Москве у стен Кремля 3 марта задержали жителя США с признаками безумия. Американец утверждал, что в настоящее время некто прямо на Красной площади прорывает тоннель в Латвию.

Американец, увидевший Кремль, сошел с ума

 

2 марта поблизости Кремля в Москве правоохранители столицы произвели задержание одного из сумасшедших, который верил в то, что некие голоса пытаются привести его к золоту. 59-летний мужчина был отправлен в больницу, где медики приступили к оказанию необходимой ему психологической помощи.

3 марта в месте задержания прежнего сумасшедшего правоохранительные органы встретили 42-летнего американца. Он был уверен в том, что некто в настоящий момент на Красной площади прорывает тоннели до Латвии. Медики, пообщавшиеся с гражданином США, диагностировали у него расстройство шизотипического спектра. Дальнейшей судьбой мужчины будут заниматься сотрудники американского консульства.

Как сообщается Национальным медицинским образовательным центром психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, наибольшее количество больных шизофренией в России замечено в Центральном федеральном округе. Там обнаружено более 370 тысяч больных.
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