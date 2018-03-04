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| | В Индии слон затоптал до смерти главу местной Лесной службы

В Индии слон затоптал до смерти главу местной Лесной службы

Сегодня, 13:49
3 марта, когда мир отмечал День дикой природы, в лесах индийского штата Карнатака произошла трагедия. Слон напал на главу Лесной службы и затоптал его до смерти.

В Индии слон затоптал до смерти главу местной Лесной службы

 

Слоны водятся в диких лесах Индии, поэтому идущие туда люди обычно вооружены для защиты от разного рода опасностей. Погибший Шри Маникандан вместе с группой профессионалов отправились в лес, чтобы оценить ущерб, нанесённый пожаром в пятницу. Никто из команды по странному стечению обстоятельств не имел при себе оружия. Когда группа отследила место возгорания, они пешком зашли в лесную гущу, где их уже ждал слон.

Когда один из членов команды увидел животное за деревьями, он попытался предупредить коллегу, но было уже слишком поздно. Слон напал на мужчину, прошёлся по нему и хоботом отбросил в сторону. Члены группы отмечают, что Маникандан был одет в белую рубашку, что могло спровоцировать слона на агрессию. Тело погибшего главы лесничества передали семье и погребли с почестями. Соболезнования выразили министры и президент Индии.
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