В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

Культовый музыкант и композитор Борис Гребенщиков госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. Информация в СМИ об этой ревожной новости просочилась от директора коллектива Максима Ланде.

Сергей Денисов

Борису Гребенщикову исполнилось полных 64 года. Недавно лидер группы «Аквариум» перенес шунтирование и, несмотря на запрет любой работы, продолжал заниматься сочинением и аранжированием новой музыки в студии.Максим Ланде призвал питерских журналистов отнестись сдержанно к состоянию музыканта и не нагнетать ситуацию. Тем не менее, в социальных сетях высказываются и тиражируются «осторожные» слухи. Кто-то говорит о воспалении легких, кардиохирурги, которые «не любят лечить по телефону», выдвигают какие-то прогнозируемые ситуации.Более никакой информации о состоянии Бориса Гребенщикова и причинах его госпитализации пока неизвестно.