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| | В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

Сегодня, 13:43
Культовый музыкант и композитор Борис Гребенщиков госпитализирован в одну из клиник Санкт-Петербурга. Информация в СМИ об этой ревожной новости просочилась от директора коллектива Максима Ланде.

В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

 

Борису Гребенщикову исполнилось полных 64 года. Недавно лидер группы «Аквариум» перенес шунтирование и, несмотря на запрет любой работы, продолжал заниматься сочинением и аранжированием новой музыки в студии.

Максим Ланде призвал питерских журналистов отнестись сдержанно к состоянию музыканта и не нагнетать ситуацию. Тем не менее, в социальных сетях высказываются и тиражируются «осторожные» слухи. Кто-то говорит о воспалении легких, кардиохирурги, которые «не любят лечить по телефону», выдвигают какие-то прогнозируемые ситуации.

Более никакой информации о состоянии Бориса Гребенщикова и причинах его госпитализации пока неизвестно.
Сергей Денисов
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