В Петербурге госпитализирован Борис Гребенщиков

Борису Гребенщикову исполнилось полных 64 года. Недавно лидер группы «Аквариум» перенес шунтирование и, несмотря на запрет любой работы, продолжал заниматься сочинением и аранжированием новой музыки в студии.
Максим Ланде призвал питерских журналистов отнестись сдержанно к состоянию музыканта и не нагнетать ситуацию. Тем не менее, в социальных сетях высказываются и тиражируются «осторожные» слухи. Кто-то говорит о воспалении легких, кардиохирурги, которые «не любят лечить по телефону», выдвигают какие-то прогнозируемые ситуации.
Более никакой информации о состоянии Бориса Гребенщикова и причинах его госпитализации пока неизвестно.