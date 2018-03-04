Повредивший «самолеты судного дня» торнадо нанес ущерб в $20 млн

Подсчитан ущерб от торнадо, который летом прошлого года обрушился на базу ВВС США в штате Небраска. Он составил $20 млн. Эту информацию обнародовало авторитетное информационное агентство со ссылкой на компетентные источники.

Сергей Денисов

На базе Оффат базируются стратегические самолеты Е-4В для диспетчерской работы высшего военного командования США. Их еще называют «самолетами судного дня». Они предназначены для выполнения задач координации действий всех вооруженных сил, если наземные командные пункты будут уничтожены противником. Эти боевые машины защищены от электромагнитных волн и невидимы радарам. Плюс к этому, они оснащены самыми современными средствами связи.Торнадо в Небраске повредил не только самолеты, но и выкорчевал многолетние деревья и сорвал все крыши со строений стратегической авиабазы. Дома к зиме восстановили, о состоянии самолетов не сообщается.