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| | В Воронеже погиб мужчина, выпав с 12 этажа

В Воронеже погиб мужчина, выпав с 12 этажа

Сегодня, 13:18
В Воронеже погиб мужчина, который выпал с 12 этажа и получил травмы несовместимые с жизнью. Об этом сообщили СМИ, со ссылкой на пресс-центр местного УВД.

В Воронеже погиб мужчина, выпав с 12 этажа

 

Оперативная группа, несмотря на погодные условия, быстро прибыла на место происшествия по названному адресу в Советский район города. Полицейские и криминалисты осмотрели тело мужчины и занялись протокольными действиями: опросом свидетелей, осмотром квартиры и т.д. Затем тело погрузили в машину и увезли в морг. Полицейские сделали для журналистов дежурное заявление о том, что необходимо разобраться в причинах происшествия, а затем действовать дальше: открывать или не открывать уголовное дело. Тем не менее, эти обычные действия правоохранителей буквально взорвали социальные сети. Пользователи, не стесняясь в выражениях, стали обвинять полицию во всех смертных грехах.

Почему горожане так агрессивно настроены к муниципальным полицейским, остается неизвестным.
Сергей Денисов
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