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| | Над Уралом запечатлели метеорит

Над Уралом запечатлели метеорит

Сегодня, 12:09
В ночь с 3 на 4 марта зафиксировали необычную картину: в небе что-то вспыхнуло и резко исчезло. Местные жители подумали, что это вернулась волна подающих метеоритов. Уральцы уже настроили себя на то, что небесное тело начнёт падать прямо на них.

Над Уралом запечатлели метеорит

 

Очевидцы рассказали о своих виденьях по данному поводу. Жительница Екатеринбурга Анна рассказала, что увидев вспышку в небе немного испугалась. Зрелище продолжалось около пары секунд, но казалось, что долилось всё намного дольше.

Другие же очевидцы никакого внимания не обратили, подумали, что так отражает свет. Екатеринбуржец Рустам вообще подумал, что в небе пускали фейерверк.

Эксперты отмечают, что такое явление называется метеороидом. Небесное тело падает, попадает на высокой скорости в земную атмосферу. Позже метеороид нагревается и сгорает, но не поражает территорию земной поверхности.

Отметим, что в скором времени со всей территории Урала можно будет наблюдать Меркурий. Соседнюю планету уральцы за год наблюдают всего лишь пару раз.

Уже с сегодняшнего дня Меркурий очень близок к Венере, поэтому сейчас он более ярок, сообщает астролог. Постепенного яркость начнет падать, планета потихоньку будет отдаляться от Солнца. Последний раз Меркурий можно будет узреть 19 марта, когда планета окажется в окрестности Венеры и Луны. После же небесная планета скроется в лучах вечерних зорь.
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