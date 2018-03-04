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| | В Москве произошла крупная авария с участием 8 автомобилей

В Москве произошла крупная авария с участием 8 автомобилей

Сегодня, 12:02
На западе российской столицы произошла крупная авария с участием восьми автомобилей. Столкновение с цепной реакцией произошло рано утром во время пикового перемещения транспорта. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на пресс-службу департамента ГАИ.

В Москве произошла крупная авария с участием 8 автомобилей

 


Столкновение произошло на небольшом уклоне трассы и вызвало цепную реакцию последующих ДТП. Движение к центру города почти перекрыто, полиция разбирается с обстоятельствами масштабной аварии. Неспешная работа московских «гаишников» вызвала реакцию блогеров социальных сетей, которые приводят в пример работу американских служб по расследованию причин ДТП. Некоторые откопали в Книге рекордов Гиннеса самый оперативный случай расследования массового столкновения на дороге в Испании, когда 54 пострадавших машины были убраны с трассы всего за семь минут, все было запротоколировано и всем выданы повестки в департамент полиции.

Тем не менее, стоит напомнить, что сегодня на Москву обрушился циклон невиданной силы. Синоптики ожидают, что за сутки выпадет треть месячной нормы осадков.
Сергей Денисов
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