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| | Пострадавшего в ДТП водителя в Петербурге вырезали из салона

Пострадавшего в ДТП водителя в Петербурге вырезали из салона

Вчера, 19:27
Вчера на одной из дорог Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Пострадавшего водителя такси спасатели вырезали из заблокированной машины.

Пострадавшего в ДТП водителя в Петербурге вырезали из салона

 

Инцидент возник на распутье Долгоозерной и Парашютной улиц, в аварию попала также машина такси. Ее водитель поворачивал в сторону, собираясь успеть проскочить, но встретился с другим транспортом, зацепив третьего, поворачивавшего вторым рядом.

 
На место ДТП срочно явились представители МЧС, которые стали выручать попавшего в западню водителя такси, в результате удара его зажал в салоне. В процедуре ликвидации последствий аварии принимали участие пять спасателей и одна единица специального оборудования. В дородном происшествии никто не погиб, все детали инцидента в настоящее время выясняются.

Никита Готский
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