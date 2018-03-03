Пострадавшего в ДТП водителя в Петербурге вырезали из салона

Инцидент возник на распутье Долгоозерной и Парашютной улиц, в аварию попала также машина такси. Ее водитель поворачивал в сторону, собираясь успеть проскочить, но встретился с другим транспортом, зацепив третьего, поворачивавшего вторым рядом.
Пострадавшего в ДТП водителя в Петербурге вырезали из салонаВчера, 19:27
В Москве случилось ДТП с участием такси и машины, принадлежащей Министерству обороны. Дорожный инцидент случился на распутье Третьего транспортного кольца и
В Подмосковье в Сергиевом Посаде пассажир выстрелил в водителя такси. Пострадавший получил серьезные ранения, но остался жив.
В Благовещенске произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего такси, принимавшее участие в аварии, было отброшено в сторону частного