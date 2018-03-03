В Подмосковье подросток в наушниках был сбит поездом

Представитель добавила, что направление электрички было в сторону Белоруссии по Московской железной дороге. На месте травмирования находится следственная группа, чтобы установить факт происшествия.
Марковская отметила, что в субботу подросток бродил в наушниках, а рядом находились железнодорожные пути. Парень не слышал, как машинист посылал сигналы тревоги. Электричку вынуждено было экстренно тормозить, но инцидент всё равно предотвратить не удалось. Ситуация случилась около 12:30. Подростка мигом доставили в ближайшую больницу для оказания первой медицинской помощи.
Представитель межтранспорта сообщила, что после установления обстоятельств и причины произошедшего будут приняты процессуальные решения.