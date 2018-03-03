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| | В Подмосковье подросток в наушниках был сбит поездом

В Подмосковье подросток в наушниках был сбит поездом

Вчера, 19:25
Представитель межрегионального транспорта Елена Марковская сообщила, что поезд наехал на подростка 2002 года рождения. Известно, что происшествие произошло на станции «Трехгорка» Одинцовского района Московской области. Сейчас идёт проверка на месте инцидента.

В Подмосковье подросток в наушниках был сбит поездом

 

Представитель добавила, что направление электрички было в сторону Белоруссии по Московской железной дороге. На месте травмирования находится следственная группа, чтобы установить факт происшествия.

Марковская отметила, что в субботу подросток бродил в наушниках, а рядом находились железнодорожные пути. Парень не слышал, как машинист посылал сигналы тревоги. Электричку вынуждено было экстренно тормозить, но инцидент всё равно предотвратить не удалось. Ситуация случилась около 12:30. Подростка мигом доставили в ближайшую больницу для оказания первой медицинской помощи.

Представитель межтранспорта сообщила, что после установления обстоятельств и причины произошедшего будут приняты процессуальные решения.
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