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| | В Петербурге учительницу обвинили в изнасиловании подростка

В Петербурге учительницу обвинили в изнасиловании подростка

Сегодня, 18:30
В Петербурге в Московском районе женщина подала заявление в полицию об изнасиловании ее малолетнего сына учительницей.

В Петербурге учительницу обвинили в изнасиловании подростка

 

Жительница Петербурга, по возвращению домой с работы, застала у себя в квартире во время занятия сексом учительницу, которая преподавала подростку на дому частные уроки, и своего сына девятиклассника. Со слов матери, учительница принудила ее ребенка заняться сексом, и это происходило неоднократно, когда они оставались в квартире наедине. Сотрудники полиции задержали педагога, против нее заведено уголовное дело. Позже ее выпустили под подписку о невыезде.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Если вину учительницы докажут, то ей грозит тюремное заключение.
Пелагея Лебединская
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