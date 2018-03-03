В Петербурге учительницу обвинили в изнасиловании подростка

В Петербурге в Московском районе женщина подала заявление в полицию об изнасиловании ее малолетнего сына учительницей.

Пелагея Лебединская

Жительница Петербурга, по возвращению домой с работы, застала у себя в квартире во время занятия сексом учительницу, которая преподавала подростку на дому частные уроки, и своего сына девятиклассника. Со слов матери, учительница принудила ее ребенка заняться сексом, и это происходило неоднократно, когда они оставались в квартире наедине. Сотрудники полиции задержали педагога, против нее заведено уголовное дело. Позже ее выпустили под подписку о невыезде.В настоящее время по данному факту ведется расследование. Если вину учительницы докажут, то ей грозит тюремное заключение.