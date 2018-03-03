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| | В Испании гвардия обвинила полицию Каталонии в шпионаже

В Испании гвардия обвинила полицию Каталонии в шпионаже

Сегодня, 18:19
Испанские гвардейцы назвали шпионами правоохранителей Каталонии. Гвардия считает, что полиция следила за коллегами из Испании во время референдума.

В Испании гвардия обвинила полицию Каталонии в шпионаже

 

Обвинения в шпионаже каталонской полиции появились в материале доклада, отправленного в национальный суд страны со стороны полиции. В документе сообщается, что одной из ведущих целей каталонцев являлся контроль работников гвардии и национальной полиции. Также сообщается, что замаскированные патрули применялись для мониторинга действий сил безопасности и поиска полицейских, работавших тогда в гражданской одежде. Слежку организовали каталонские полицейские для предупреждения людей о появлении испанской полиции.

Напомним, в первый день октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, большая часть населения проголосовала положительно. Мадрид, в свою очередь, ограничил самоуправление в области и распустил местный парламент.
Никита Готский
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