В Испании гвардия обвинила полицию Каталонии в шпионаже

Испанские гвардейцы назвали шпионами правоохранителей Каталонии. Гвардия считает, что полиция следила за коллегами из Испании во время референдума.

Никита Готский

Обвинения в шпионаже каталонской полиции появились в материале доклада, отправленного в национальный суд страны со стороны полиции. В документе сообщается, что одной из ведущих целей каталонцев являлся контроль работников гвардии и национальной полиции. Также сообщается, что замаскированные патрули применялись для мониторинга действий сил безопасности и поиска полицейских, работавших тогда в гражданской одежде. Слежку организовали каталонские полицейские для предупреждения людей о появлении испанской полиции.Напомним, в первый день октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, большая часть населения проголосовала положительно. Мадрид, в свою очередь, ограничил самоуправление в области и распустил местный парламент.