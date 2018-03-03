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| | В центре Москвы сотрудники МЧС вызволили человека из горящей квартиры

В центре Москвы сотрудники МЧС вызволили человека из горящей квартиры

Сегодня, 18:06
В центре Москвы спасатели МЧС вызволили из горящей квартиры человека и еще пятерых эвакуировали.

В центре Москвы сотрудники МЧС вызволили человека из горящей квартиры

 

Сегодня в районе 13:00 в службу МЧС Москвы поступил звонок об охваченной пламенем квартире. Спасатели мгновенно отреагировали и выехали на вызов. Пожар случился по адресу Большой Козловский переулок, дом 3/2. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то квартира на третьем этаже четырехэтажного здания была практически вся охвачена пламенем. Во время тушения пожарники спасли из горящей квартиры одного человека, и еще пять эвакуировали с верхнего этажа. К счастью, из жителей дома никто не пострадал, а вот квартира выгорела сильно.

Пожар потушить удалось своевременно, пламя не успело перекинуться на другие квартиры, жертв нет. В настоящее время выясняется причина возгорания.
Пелагея Лебединская
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