В центре Москвы сотрудники МЧС вызволили человека из горящей квартиры

В центре Москвы спасатели МЧС вызволили из горящей квартиры человека и еще пятерых эвакуировали.

Пелагея Лебединская

Сегодня в районе 13:00 в службу МЧС Москвы поступил звонок об охваченной пламенем квартире. Спасатели мгновенно отреагировали и выехали на вызов. Пожар случился по адресу Большой Козловский переулок, дом 3/2. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то квартира на третьем этаже четырехэтажного здания была практически вся охвачена пламенем. Во время тушения пожарники спасли из горящей квартиры одного человека, и еще пять эвакуировали с верхнего этажа. К счастью, из жителей дома никто не пострадал, а вот квартира выгорела сильно.Пожар потушить удалось своевременно, пламя не успело перекинуться на другие квартиры, жертв нет. В настоящее время выясняется причина возгорания.