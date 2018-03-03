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| | Взрыв в центре Донецка забрал жизнь мирного жителя

Взрыв в центре Донецка забрал жизнь мирного жителя

Сегодня, 16:47
3 марта поступила информация, что в Донецке произошёл взрыв. Услышать странные звуки можно было в Ворошиловском районе около 15:00.

Взрыв в центре Донецка забрал жизнь мирного жителя

 

После прибытия правоохранительных органов стало известно, что на улице Челюскинцев взорвалось легковое авто. Инцидент случился прямо под окнами жилых домов. Стало известно, что после происшествия были повреждены соседние автомобили, которые находились рядом со взорванной легковушкой.

Глава Ворошиловского района сообщил, что в ходе инцидента пострадал один мужчина – водитель одного из транспорта. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Оперативные службы ДНР сразу же прибыли на место случившегося.

Глава района Владислав Латынцев отмечает, что удалось локализировать место взрыва: между машинами есть следы от взрывного устройства.

Остальная информация по данному происшествию уточняется.
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