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| | Вор-рецидивист попал в больницу с ножевым ранением

Вор-рецидивист попал в больницу с ножевым ранением

Сегодня, 16:46
В Саратовской области в Энгельском районе в больницу попал мужчина, имеющий неоднократные судимости. Причиной экстренной госпитализации вора-рецидивиста стало ножевое ранение в живот.

Вор-рецидивист попал в больницу с ножевым ранением

 

Официальные представители Главного управление МВД по Саратовской области обнародовали информацию о том, что ранее судимый гражданин попал в госпиталь с колото-резаным ранением, которое он получил в область брюшной полости. Сотрудники правоохранительных органов провели тщательное расследование данного инцидента, которое привело их в жилище к мужчине, признавшегося в содеянном. По словам правоохранителей, им пришлось задержать 51-летнего мужчину, который поведал полицейским о том, что ранее он занимался распитием спиртных напитков с пострадавшим гражданином.

По словам преступника, у них с ранее судимым мужчиной возникла ссора, в ходе которой он нанёс своему обидчику ножевое ранение в живот, что и послужило причиной для его скорой госпитализации. Мужчина был выпущен на свободу под подписку о невыезде.
Александр Вест
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