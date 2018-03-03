Полиция арестовала преступников, у которых изъяли 100 кг наркотиков

Сотрудники полиции задержали группу преступных лиц, у которых при обыске было изъято 100 кг наркотического вещества.

Пелагея Лебединская

В полицию России поступило заявление о подозреваемой группе лиц, которые, возможно, пытаются среди молодежи распространять наркотические вещества. Сотрудники полиции мгновенно отреагировали на это заявление и выехали на вызов. В процессе расследования ими были задержаны девять человек возрастом от 23 до 39 лет, при обыске которых было найдено и изъято 100 кг наркотиков. После исследования было выявлено, что это были гашиш, кокаин, марихуана, амфетамин и таблетки ЛСД.В настоящее время задержанные преступники находятся в следственном изоляторе в ожидании суда. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело, им грозит большой срок тюремного заключения.