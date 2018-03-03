На севере Москвы безработные угнали мотоцикл за 1,25 млн рублей

Официальные представители пресс-службы Главного управления МВД по Московской области сообщили о краже мотоцикла Honda модели Valkyrie 1800, стоимость которого превышает миллион рублей. Кражу осуществили двое безработных граждан.

Александр Вест

Сотрудниками столичных правоохранительных органов было осуществлено задержание двух мужчин, участвовавших в угоне мотоцикла, стоимость которого составляет 1,25 миллиона рублей. Задержанными лицами оказались безработные мужчины 1979 и 1982 года рождения соответственно. В отношении задержанных преступников было возбуждено уголовное дело относительно кражи, которую злоумышленники осуществили в ноябре прошлого года.Следствию удалось установить, что посредством тайного сговора безработные граждане подготовили ограбление, целью которого являлся мотоцикл стоимостью свыше миллиона рублей, который был похищен ими в начале ноября 2017 года. В данный момент задержанные преступники находятся под арестом.