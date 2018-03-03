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| | На севере Москвы безработные угнали мотоцикл за 1,25 млн рублей

На севере Москвы безработные угнали мотоцикл за 1,25 млн рублей

Сегодня, 16:20
Официальные представители пресс-службы Главного управления МВД по Московской области сообщили о краже мотоцикла Honda модели Valkyrie 1800, стоимость которого превышает миллион рублей. Кражу осуществили двое безработных граждан.

На севере Москвы безработные угнали мотоцикл за 1,25 млн рублей

 

Сотрудниками столичных правоохранительных органов было осуществлено задержание двух мужчин, участвовавших в угоне мотоцикла, стоимость которого составляет 1,25 миллиона рублей. Задержанными лицами оказались безработные мужчины 1979 и 1982 года рождения соответственно. В отношении задержанных преступников было возбуждено уголовное дело относительно кражи, которую злоумышленники осуществили в ноябре прошлого года.

Следствию удалось установить, что посредством тайного сговора безработные граждане подготовили ограбление, целью которого являлся мотоцикл стоимостью свыше миллиона рублей, который был похищен ими в начале ноября 2017 года. В данный момент задержанные преступники находятся под арестом.
Александр Вест
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