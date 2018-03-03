Спустя два месяца в Пермском крае нашли тело 18-летнего студента

Два месяца назад в Пермском крае пропал 18-летний студент техникума. Поиски прекращены, 2 марта парня нашли мертвым на чердаке дома его бабушки. Представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти парня.

Напомним, что студент пропал в селе Уинском в ночь с 6 на 7 января. Мама пропавшего парня рассказала, что её сын учился в Краснокамске. Перед Новым Годом он сообщил семье, что покидает учебное учреждение и идёт в армию. На свои аккаунты в соцсетях он заходил последний раз в полночь 6 января. Знакомые, волонтеры и родственники занялись поисками пропавшего парня.СМИ сообщили, что дом бабушки уже давно был заброшен. Территорию заброшенного строения осматривали и ранее с помощью собак, но найти молодого человека удалось только 2 марта.В отделении полиции по Уинскому району данные подтвердили, что тело юноши нашли на чердаке. Сейчас сотрудники полиции ведут доследственную проверку.