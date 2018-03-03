В Москве женщины пытались продать в сексуальное рабство девушку

Полтора миллиона рублей ожидали получить две женщины в Москве, передав девушку покупателю, который собирался использовать её для сексуального рабства. Подозреваемых злоумышленниц задержали столичные правоохранители.

Александр Вест

Сотрудники правопорядка осуществили задержание двух гражданок, подозреваемых в попытке торговли людьми. В ходе следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что используя соцсети, преступницы нашли подходящего покупателя, который передал полтора миллиона рублей женщинам на территории аэропорта Домодедово. Преступниц удалось задержать при передаче финансовых средств, являвшихся оплатой за девушку, которая отправилась бы в сексуальное рабство.В данный момент следователи готовят официальное ходатайство, намереваясь настаивать на аресте обеих подозреваемых женщин. За попытку торговли людьми злоумышленницам грозит до шести лет тюремного заключения. Заметим, преступницы хотели продать 17-летнюю девушку.