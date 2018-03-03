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| | Женщину с ребёнком сбила электричка Москва – Серпухов

Женщину с ребёнком сбила электричка Москва – Серпухов

Сегодня, 15:08
Электрический поезд, выехавший из Москвы в Серпухов, в непосредственной близости со станцией Щербинка сбил мать с ребёнком. Женщина была госпитализирована, а её ребёнок не сумел выжить из-за серьёзного характера полученных повреждений.

Женщину с ребёнком сбила электричка Москва – Серпухов

 

По предварительным данным, трагический инцидент произошёл по вине матери, которая переходила железнодорожное полотно в неположенном для этого месте. Информация о данном инциденте была обнародована официальными представителями пресс-службы транспортного управления российского МВД по ЦФО. Заметим, ребёнок из-за серьёзного характера повреждений скончался прямо на месте столкновения с электричкой, а женщину доставили в ближайшую поликлинику для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Напомним, возле города Ступино в Подмосковье в феврале нынешнего года электричка сбила подростка 17 лет, который не услышал приближения железнодорожного состава из-за музыки, которая играла у него в наушниках.
Александр Вест
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