Новосибирские школьники дважды ограбили секс-шоп

В первый день весны трое семиклассников из Новосибирска украли две куклы из секс-шопа. Инцидент произошёл на улице Дуси Ковальчук города Новосибирска. В соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент Новосибирск» сообщили о данном происшествии. Секс-куклы вернуть в продажу не удалось, так как школьники использовали её.

В группе было сказано о том, что воришек было трое. Подростки сказали продавцу, что они «просто зашли посмотреть». Сперва они пришли в заведение около 15:00, но буквально через пару часов ребята вернулись снова. Выяснилось, что подростки украли две вещи для интима. Придя первый раз, они сначала спрятали под куртку одну секс-куклу, а после следующего посещения стащили таким же способом и вторую интим-игрушку.МВД по Новосибирску сообщили, что по факту было задержано два школьника. Инспекторы по делам несовершеннолетних решают их дальнейшую судьбу. Представители магазина написали заявление по поводу кражи. Сотрудники правоохранительных органов направились на место преступления. Просмотрев записи с камер секс-шопа, вершители правосудия смогли установить личности подростков. Все материалы по делу кражи находятся в подразделении по делам несовершеннолетних.В группе «Инцидент Новосибирск» сообщили, что общая сумма ущерба составила 6 тысяч рублей. Секс-кукол у юных преступников забрали, но продаже игрушки уже не подлежат, так как их уже успели использовать.Жители всячески смеются с подобного случая. Под записью накопилось уже более 300 комментрариев.