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| | В кабинете начальника таможни Дагестана изъяли миллион рублей

В кабинете начальника таможни Дагестана изъяли миллион рублей

Сегодня, 14:45
Во время обыска у сотрудника таможенной службы Дагестана правоохранители изъяли один миллион рублей. Подозревается глава отдела Магарамкентского поста.

В кабинете начальника таможни Дагестана изъяли миллион рублей

 

Ранее в кабинете высокопоставленного таможенника удалось обнаружить и изъять наличные денежные средства. В общей сумме полицейские нашли миллион рублей и американские доллары. Имя коррумпированного начальника не оглашается.

Вчера задержали заместителя руководителя таможни Дагестана Араза Галимова. Согласно имеющейся информации, он подозревается в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу. До этого местные власти сообщали о возможной причастности дагестанских таможенников к противозаконной переправе разных товаров через рубежи страны.
Никита Готский
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