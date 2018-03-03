В кабинете начальника таможни Дагестана изъяли миллион рублей

Во время обыска у сотрудника таможенной службы Дагестана правоохранители изъяли один миллион рублей. Подозревается глава отдела Магарамкентского поста.

Никита Готский

Ранее в кабинете высокопоставленного таможенника удалось обнаружить и изъять наличные денежные средства. В общей сумме полицейские нашли миллион рублей и американские доллары. Имя коррумпированного начальника не оглашается.Вчера задержали заместителя руководителя таможни Дагестана Араза Галимова. Согласно имеющейся информации, он подозревается в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу. До этого местные власти сообщали о возможной причастности дагестанских таможенников к противозаконной переправе разных товаров через рубежи страны.