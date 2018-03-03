Пропавшая в Камышине 11-летняя Аня описала похитившего ее маньяка по телефону

Сестра, пропавшей без вести в Камышине 1 марта школьницы, поделилась информацией, что с ней на связь вышла по мобильному телефону исчезнувшая Аня. Девочка смогла описать похитившего ее маньяка.

Пелагея Лебединская

Со слов сестры, девочка позвонила по телефону и спеша и запинаясь рассказала, что ее похитил высокий мужчина в куртке черного цвета с капюшоном. Он держит ее в закрытом помещении, никуда не выпускает и запрещает с кем-либо общаться. После этого связь резко прервалась и по этому номеру родители уже не смогли дозвониться. Видимо похититель застал девочку во время разговора по телефону, отобрал мобильник и отключил его. По предположениям сестры, Анну держат, скорее всего, в районе ТЦ «Бородинский». Больше на связь ни девочка, ни ее похититель не выходили.Напомним, что 1 марта 11-летняя школьница Анна ушла из дома в школу и не вернулась. По факту пропажи без вести возбуждено уголовное дело. Сотрудники местной полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую информацию о возможном местонахождении девочки.