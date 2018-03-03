Мужчина в Нижнем Новгороде распространял порно со своей женой

В Нижнем Новгороде представители Следственного комитета занялись тщательной проверкой инцидента, в котором один из граждан занимался распространением порнографических материалов с участием его собственной супруги.

Александр Вест

Перед тем, как мужчина начал распространять материалы порнографического содержания, на которых была запечатлена его супруга, нижегородец поссорился со своей женой. Из-за конфликта мужчина решил весьма необычным случаем отомстить своей жене, распространив фотографии, на которых она была полностью обнажена. На снимках, которые мужчина прислал начальнику своей жены, не видна голова его супруги, поэтому обвинения в нарушении неприкосновенности частной жизни нижегородцу будут вынесены лишь в том случае, если личность женщины будет идентифицирована по анатомическим особенностям её тела.В полицию уже поступило официальное заявление, составленное супругой нижегородца, которая потребовала привлечь своего мужа к ответственности. Заметим, начальник женщины не сумел опознать свою подчиненную, так как ни разу не видел её в обнаженном виде.