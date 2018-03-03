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| | В Миассе 16-летнюю девушку нашли мертвой после группового секса

В Миассе 16-летнюю девушку нашли мертвой после группового секса

Сегодня, 14:14
Знакомые 16-летней девушки, проживавшей в городе Миасс, в социальных сетях распространили информацию о том, что её бездыханное тело было обнаружено со следами сильных повреждений, в том числе и переломами обеих ног.

В Миассе 16-летнюю девушку нашли мертвой после группового секса

 

Тело девушки нашли случайные прохожие у подъезда одного из жилых домов, расположенных по улице Октября. Фото бездыханного тела разместили в публичном сообществе в социальной сети, на что откликнулась её мать, опознавшая погибшую. Знакомая погибшей сверстницы заявила о том, что из-за частых расставаний со своим парнем, который то и дело бросал её, когда ему было это удобно, она замкнулась в себе и считала, что причиной поведения молодого человека являются изъяны в её внешности. Чтобы развеяться и отвлечься, девушка, обучающаяся в колледже, присоединилась к вечеринке, где после распития алкогольных напитков занялась плотскими утехами сразу с двумя парнями.

По словам подруги погибшей, после такого поступка её не покидало беспокойство, которое проявлялось в повседневном поведении студентки, постепенно переросшее в сильную депрессию.
Александр Вест
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