Лондонский суд Олд-Бэйли признал вину школьного учителя, который намерен был набрать армию из учеников и осуществить теракты по всему Лондону. Центральный суд еще не вынес приговор, сообщает BBC.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

В сообщении сказано, что 25-летний Умар Хейк внушал детям свои идеи, после чего мужчина намерен был организовать с помощью учеников теракты в местах большого скопления народа. За всё это время Умару Ахмеду Хейку удалось оказать влияние более чем на сотню учеников. Показания против своего учителя дали шесть подопечных.Следствие выяснило, что преподаватель относился к запрещенной на территории РФ организации ИГ*. Глава контртеррористической деятельности Скотленд-Ярда Дин Хайдон рассказал, что Умар Хейк хотел создать армию из детей, которая помогала совершать преступления по всему Лондону.Служители порядка предположили, что преподаватель планировал нанести атаки в местах массового скопления людей. К таким участкам относятся: башня Биг-Бен, аэропорт Хитроу.