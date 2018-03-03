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| | В Британии учитель пытался создать армию детей для терактов в Лондоне

В Британии учитель пытался создать армию детей для терактов в Лондоне

Сегодня, 13:43
Лондонский суд Олд-Бэйли признал вину школьного учителя, который намерен был набрать армию из учеников и осуществить теракты по всему Лондону. Центральный суд еще не вынес приговор, сообщает BBC.

В Британии учитель пытался создать армию детей для терактов в Лондоне

 

В сообщении сказано, что 25-летний Умар Хейк внушал детям свои идеи, после чего мужчина намерен был организовать с помощью учеников теракты в местах большого скопления народа. За всё это время Умару Ахмеду Хейку удалось оказать влияние более чем на сотню учеников. Показания против своего учителя дали шесть подопечных.

Следствие выяснило, что преподаватель относился к запрещенной на территории РФ организации ИГ*. Глава контртеррористической деятельности Скотленд-Ярда Дин Хайдон рассказал, что Умар Хейк хотел создать армию из детей, которая помогала совершать преступления по всему Лондону.

Служители порядка предположили, что преподаватель планировал нанести атаки в местах массового скопления людей. К таким участкам относятся: башня Биг-Бен, аэропорт Хитроу.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
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