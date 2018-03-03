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| | В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

Сегодня, 12:57
В здании международного аэропорта Перми (Большое Савино) произошёл обвал потолка. Предполагается, что это случилось, потому что каркас был недостаточно прочным, и это не проверили, как сообщает HotGeo.

В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

 

Метели привели к тому, что на крыше оказалось очень много снега. Пластик не выдержал и частично обрушился на внешней стороне здания. Пострадавших не имеется. По словам жителей Перми, внутри конструкция каркаса также не выдерживает никакой критики. Некоторые отметили, что фасадная часть укреплялась перед началом выборов.

В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

 

Теперь на входе аэропорта есть отверстие 3 на 1,5 метра. Люди пожаловались, что подобная безалаберность в Перми наблюдается не только в аэропорту. Они отметили, что в городе необходимо прекратить делать всё «картонным».

Ирина Летинская
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