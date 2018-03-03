В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

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А не завел ли ваш супруг любовницу?
От Редактора
Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.
В Перми новый терминал «Большое Савино» не получил финансирования из госбюджета для строительства перрона к нему. Это может стать причиной введения в
Вчера в аэропорту «Большое Савино» в Перми самолет совершил экстренную посадку. Пассажирке на борту воздушного судна, исполнявшего рейс из Новосибирска в
В центре Перми произошел несчастный случай - взрыв в городском автобусе, в результате которого есть пострадавшие.