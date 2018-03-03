В аэропорту Перми произошёл обвал потолка

В здании международного аэропорта Перми (Большое Савино) произошёл обвал потолка. Предполагается, что это случилось, потому что каркас был недостаточно прочным, и это не проверили, как сообщает HotGeo.

Метели привели к тому, что на крыше оказалось очень много снега. Пластик не выдержал и частично обрушился на внешней стороне здания. Пострадавших не имеется. По словам жителей Перми, внутри конструкция каркаса также не выдерживает никакой критики. Некоторые отметили, что фасадная часть укреплялась перед началом выборов.

Теперь на входе аэропорта есть отверстие 3 на 1,5 метра. Люди пожаловались, что подобная безалаберность в Перми наблюдается не только в аэропорту. Они отметили, что в городе необходимо прекратить делать всё «картонным».

Ирина Летинская