Андрей Крищенко, возглавляющий киевскую полицию, заявил о том, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось осуществить задержание 50 человек, которые участвовали в массовых беспорядках у здания Верховной рады.

Александр Вест

По словам Крищенко, большинство демонстрантов, собравшихся в центре Киева у здания Рады, являлись сторонниками известного политического деятеля Михаила Саакашвили. Андрей Крищенко также утвердил, что в результате столкновений протестантов с представителями правопорядка медицинская помощь потребовалась шести активистам, участвовавшим в массовых потасовках, а также четверым сотрудникам киевской полиции.Глава киевской полиции также заметил, что протестанты жгли шины, из-за которых некоторые активисты получили ожоги разной степени тяжести. По предварительным данным, во время штурма лагеря протестантов в нём находились не более 100 человек, некоторые из которых получили черепно-мозговые травмы.