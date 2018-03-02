После родов в туалете москвичка принесла в больницу мертвого малыша в пакете

Недавно общественность содрогнулась от шокирующей новости, в которой говорилось, что 25-летняя жительница Москвы родила ребенка в общественном туалете. После этого она пришла в больницу с мертвым малышом, которого положила в пакет. О происшествии стражам порядка рассказали сами медработники.

Анна Котова

Когда молодая мать пришла в клинику, она сообщила, что плохо себя чувствует. Ее незамедлительно принял гинеколог и выяснил причины недомогания. Причинами плохого самочувствия стало то, что 25-летняя девушка недавно родила ребенка. Скрывать эту информацию девушка не стала. Москвичка рассказала о случившемся. Со слов девушки тало известно, что она родила ребенка в общественном туалете, но младенец не выжил. После этого девушка достала из пакета, с которым пришла в клинику, тело мертвого ребенка. Отметим, что специалисты говорят, причиной безсердечия стала постродовая депрессия.Сейчас служители закона Москвы выясняют все обстоятельства произошедшего. Отметим, что до этого молодая мать судима не была, а также жила в квартире вместе со своими родителями.