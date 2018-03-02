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| | Спасатели Мичуринска нашли пропавшую девушку замерзшей на берегу реки

Спасатели Мичуринска нашли пропавшую девушку замерзшей на берегу реки

Вчера, 20:03
В Мичуринске спасатели обнаружили юную девушку, которая пропала в конце февраля. Она ушла на уроки, но не вернулась домой.

Спасатели Мичуринска нашли пропавшую девушку замерзшей на берегу реки

 

Инцидент произошел 28 февраля. Молодая девушка отправилась к репетитору, но обратно домой не возвратилась. О ее пропаже заявили родственники, после чего сотрудники местных правоохранительных органов и волонтеры принялись разыскивать потерпевшую. Они прочесывали пути ее возможных маршрутов.

Как сегодня рассказали представители МВД по Тамбовской области, 18-летнюю девушку нашли у реки в небольшом сквере, у нее очень тяжелое состояние. В настоящее время она находится в одной из больниц населенного пункта.
Никита Готский
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