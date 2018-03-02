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| | Выяснена причина падения лифта в новокузнецком доме

Выяснена причина падения лифта в новокузнецком доме

Сегодня, 17:42
Ранее поступила информация, в которой говорилось об обрыве троса, из-за которого и упал лифт в новокузнецком доме. В процессе было выяснено, что эта информация не достоверна.

Выяснена причина падения лифта в новокузнецком доме

 

На самом деле было доказано, что во время движения лифта случился сбой технники и он немного преувеличил свою скорость. В связи с чем уловители отреагировали на ускоренное движения лифтовой кабины и на одном из этажей поймали его в тиски, которые и заблокировали его движение. На поломку была вызвана ремонтная бригада, сотрудники которой освободили лифт от уловителей и возобновили его работу.

Отметим, что житель этого дома, который находился в этот момент в лифте, нисколько не пострадал, когда лифт открыли он просто вышел и ушел домой.
Пелагея Лебединская
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