Выяснена причина падения лифта в новокузнецком доме

Ранее поступила информация, в которой говорилось об обрыве троса, из-за которого и упал лифт в новокузнецком доме. В процессе было выяснено, что эта информация не достоверна.

Пелагея Лебединская

На самом деле было доказано, что во время движения лифта случился сбой технники и он немного преувеличил свою скорость. В связи с чем уловители отреагировали на ускоренное движения лифтовой кабины и на одном из этажей поймали его в тиски, которые и заблокировали его движение. На поломку была вызвана ремонтная бригада, сотрудники которой освободили лифт от уловителей и возобновили его работу.Отметим, что житель этого дома, который находился в этот момент в лифте, нисколько не пострадал, когда лифт открыли он просто вышел и ушел домой.