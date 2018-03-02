Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в Петербурге

Дорожный инцидент произошел в северной столице России. Водитель Range Rover чуть нее сбил двух человек на переходе, а потом начал угрожать им. Мужчина перед «зеброй» не сбавил скорость и в итоге задел ногу человека, собиравшегося перейти дорожное полотно. После этого автомобилист остановил машину и дико разозлился, заметив след ноги пешехода на двери транспорта.
Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в ПетербургеСегодня, 17:55
В Уфе водитель иномарки Land Rover Freelander сбил семилетнего мальчика, который переходил одну из дорог города. Инцидент случился вчера на улице Дагестанской.
В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской обороны случилось ДТП, в результате этого погиб человек.
25 октября в Петербурге водитель иномарки в полицейской форме сбил женщину на переходе. Пострадавшая не получила тяжёлых повреждений.