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| | Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в Петербурге

Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в Петербурге

Сегодня, 17:55
Автомобилист элитной иномарки едва не сбил пешехода, а после начал ему угрожать в Санкт-Петербурге. При этом он размахивал «корочкой» прокурора.

Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в Петербурге

 

Дорожный инцидент произошел в северной столице России. Водитель Range Rover чуть нее сбил двух человек на переходе, а потом начал угрожать им. Мужчина перед «зеброй» не сбавил скорость и в итоге задел ногу человека, собиравшегося перейти дорожное полотно. После этого автомобилист остановил машину и дико разозлился, заметив след ноги пешехода на двери транспорта.

 
Он начал ругаться с потерпевшим, заявляя, что трудится в городской прокуратуре. Как позже стало известно, водитель не имеет никакого отношения к работе прокурором.

Никита Готский
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