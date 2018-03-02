Водитель иномарки угрожал прохожему прокурорским удостоверением в Петербурге

Автомобилист элитной иномарки едва не сбил пешехода, а после начал ему угрожать в Санкт-Петербурге. При этом он размахивал «корочкой» прокурора.

Он начал ругаться с потерпевшим, заявляя, что трудится в городской прокуратуре. Как позже стало известно, водитель не имеет никакого отношения к работе прокурором.

Никита Готский

Дорожный инцидент произошел в северной столице России. Водитель Range Rover чуть нее сбил двух человек на переходе, а потом начал угрожать им. Мужчина перед «зеброй» не сбавил скорость и в итоге задел ногу человека, собиравшегося перейти дорожное полотно. После этого автомобилист остановил машину и дико разозлился, заметив след ноги пешехода на двери транспорта.