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| | Американец разделся догола и напал на свою семью

Американец разделся догола и напал на свою семью

Сегодня, 17:32
19-летний мужчина из штата Пенсильвания разделся догола, облился маслом и напал на свою семью. Полиция смогла усмирить его только электрошокером.

Американец разделся догола и напал на свою семью

 

Полиции пришлось арестовать молодого американца по имени Аполлон. Находясь по воздействием наркотиков, юноша разделся догола, по непонятной причине намазал себя маслом и напал на членов своей семьи. Двух родственниц он запер в ванной, выкрикивая неясные угрозы. До прибытия полиции его укусила собака, пытавшаяся защитить женщин от него.

Приехавших на место преступления стражей порядка мужчина встретил также без одежды. Он не намерен был сдаваться мирно и в итоге полицейские решили применить электрошокер. Родные отказались от всех обвинений в адрес мужчины, объясняя это тем, что разбой он учинил в состоянии наркотического опьянения. Полиция намерена обвинить его в сопротивлении аресту. Вероятно, молодой человек окажется в тюрьме или же выплатит залог.
Виктория Ниц
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