Ростовчане вступились за гея, избитого на заводе

«Отношения к секс-меньшинствам это лакмусовая бумажка образованности и толерантности в обществе. Глядя на этот индикатор мне становится стыдно за наш социум. Я сама также мать, у меня растет сын, ему 11 лет. Отпуская его на улицу, я последнее, о чем волнуюсь, так это о том, что он увидит пару целующихся мужчин. Но мне становится действительно страшно, когда я вижу, что по улицам города ходят люди, которые готовы избить или даже убить человека за нетрадиционную сексуальную ориентацию», - заявил аноним в публикации.
Ненависть в комментариях после этого разгорелась с новой силой. Некоторые отмечали, что подобным авторам следует «гореть в аду» вместе с гомосексуалистами, другие же отмечали, что представителей ЛГБТ-сообщества следует не бить, а убивать. Находились в комментариях и редкие защитники гомосексуалистов, но агрессия была подавляющей.