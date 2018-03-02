Ростовчане вступились за гея, избитого на заводе

В Ростове-на-Дону продолжает набирать обороты скандал, касающийся представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, которого избили коллеги на заводе, узнав, что он гей. Написавшая пост девушка признается, что ее ужаснуло то количество агрессии в россиянах, которые она увидела, почитав комментарии в социальных сетях.

Николай Офицеров

», - заявил аноним в публикации.Ненависть в комментариях после этого разгорелась с новой силой. Некоторые отмечали, что подобным авторам следует «гореть в аду» вместе с гомосексуалистами, другие же отмечали, что представителей ЛГБТ-сообщества следует не бить, а убивать. Находились в комментариях и редкие защитники гомосексуалистов, но агрессия была подавляющей.