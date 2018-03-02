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| | Ростовчане вступились за гея, избитого на заводе

Ростовчане вступились за гея, избитого на заводе

Сегодня, 17:34
В Ростове-на-Дону продолжает набирать обороты скандал, касающийся представителя нетрадиционной сексуальной ориентации, которого избили коллеги на заводе, узнав, что он гей. Написавшая пост девушка признается, что ее ужаснуло то количество агрессии в россиянах, которые она увидела, почитав комментарии в социальных сетях.

Ростовчане вступились за гея, избитого на заводе

 

«Отношения к секс-меньшинствам это лакмусовая бумажка образованности и толерантности в обществе. Глядя на этот индикатор мне становится стыдно за наш социум. Я сама также мать, у меня растет сын, ему 11 лет. Отпуская его на улицу, я последнее, о чем волнуюсь, так это о том, что он увидит пару целующихся мужчин. Но мне становится действительно страшно, когда я вижу, что по улицам города ходят люди, которые готовы избить или даже убить человека за нетрадиционную сексуальную ориентацию», - заявил аноним в публикации.

Ненависть в комментариях после этого разгорелась с новой силой. Некоторые отмечали, что подобным авторам следует «гореть в аду» вместе с гомосексуалистами, другие же отмечали, что представителей ЛГБТ-сообщества следует не бить, а убивать. Находились в комментариях и редкие защитники гомосексуалистов, но агрессия была подавляющей.
Николай Офицеров
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