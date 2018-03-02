Актрису из «Сверхъестественное» обвинили в изнасиловании подростка

Знаменитую актрису Джейми Лунет, которая снялась в сериалах «Профайлер», «Сверхъестественное» и «Два с половиной человека», обвинили в сексуальном домогательстве несовершеннолетнего юноши.

Пелагея Лебединская

Обвинение в домогательстве на актрису Джейми Лунер подал 36-летний Энтони Оливер. Он утверждает, что звезда его практически изнасиловала еще в далеком 1998 году, когда ему едва исполнилось шестнадцать лет. Оливер рассказал, что познакомился с Джейми на одной вечеринке, где актриса его напоила алкоголем, а после отвела в спальню и принудила к оральным ласкам. Это все было зафиксировано на видеокамеру третьим лицом, находившимся на тот момент в комнате. После вечеринки Энтони рассказал все матери, которая была сотрудником местных органов власти, но та не стала заявлять в полицию, дабы избежать позорного скандала. Адвокаты уже выступили в защиту актрисы Джейми Лунер, которая все отрицает.Отметим, что Энтони Оливер в настоящее время находится на лечении от алкоголизма, и подать заявление в полицию о домогательстве актрисы уговорил его врач.