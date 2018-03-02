Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

Хоккеист Кирилл Капризов подарил Галустяну клюшку, принесшую команде победу «Искал собаку, а нашел кобру» или как москвич с женой имущество делил Ученые нашли древний папирус с историей о спасении котенка Порошенко призвал украинцев к единению для разрушения «сценария России» Марию Кохно раскритиковали за вываливающуюся грудь на встрече с мамой Андрей Леонов трогательно рассказал о своем прославленном отце Учёные раскритиковали одну из самых модных диет Зрители ТВ-шоу разглядели в небе инопланетян Янукович рассказал, кто ему помогает деньгами в России Метод навального: В Первоуральске провалилась уборка снега по новому методу Российские наёмники оказались случайными жертвами в Сирии Армагеддону будут предшествовать три дня скорби – Конспирологи
| | Актрису из «Сверхъестественное» обвинили в изнасиловании подростка

Актрису из «Сверхъестественное» обвинили в изнасиловании подростка

Сегодня, 16:07
Знаменитую актрису Джейми Лунет, которая снялась в сериалах «Профайлер», «Сверхъестественное» и «Два с половиной человека», обвинили в сексуальном домогательстве несовершеннолетнего юноши.

Актрису из «Сверхъестественное» обвинили в изнасиловании подростка

 

Обвинение в домогательстве на актрису Джейми Лунер подал 36-летний Энтони Оливер. Он утверждает, что звезда его практически изнасиловала еще в далеком 1998 году, когда ему едва исполнилось шестнадцать лет. Оливер рассказал, что познакомился с Джейми на одной вечеринке, где актриса его напоила алкоголем, а после отвела в спальню и принудила к оральным ласкам. Это все было зафиксировано на видеокамеру третьим лицом, находившимся на тот момент в комнате. После вечеринки Энтони рассказал все матери, которая была сотрудником местных органов власти, но та не стала заявлять в полицию, дабы избежать позорного скандала. Адвокаты уже выступили в защиту актрисы Джейми Лунер, которая все отрицает.

Отметим, что Энтони Оливер в настоящее время находится на лечении от алкоголизма, и подать заявление в полицию о домогательстве актрисы уговорил его врач.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Британский шеф-повар Джейми Оливер получил нагоняй от мамы в сети Instagram
Британский шеф-повар Джейми Оливер получил нагоняй от мамы в сети Instagram

Британский шеф-повар Джейми Оливер получил нагоняй от мамы в сети Instagram. Причиной небольшого конфликта стало опубликованное милое изображение внука.

Джейми Оливер стал отцом в пятый раз
Джейми Оливер стал отцом в пятый раз

Джейми Оливер, повар и телеведущий, автор популярных изданий о кулинарии, в пятый раз стал отцом. 7 августа у самого известного кулинара Великобритании и его

Известный шеф-повар Джейми Оливер станет отцом в пятый раз
Известный шеф-повар Джейми Оливер станет отцом в пятый раз

У известного шеф-повара и ресторатора Джейми Оливера в скором времени родится пятый ребенок. Об этой новости общественность узнала на премьерном показе ленты

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости