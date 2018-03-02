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| | В Красноярске подросток проехал остановку, прицепившись к автобусу

В Красноярске подросток проехал остановку, прицепившись к автобусу

Сегодня, 16:05
2 марта в Сети появилось видео, как тинэйджер из Красноярска в лучших хулиганских традициях прицепился к автобусу и проехал в полуобвисшем положении целую остановку. Затем он спрыгнул и отправился по своим делам, как ни в чем ни бывало. Предположительно, действия разворачивались на Аральской улице.

В Красноярске подросток проехал остановку, прицепившись к автобусу

 

Такая картинка, словно из советского журнала «Крокодил», вызвала в интернете жаркие споры. Многие, вспоминая свое детство, не нашли в этом ничего дурного. «Мы тоже так делали, и ничего, не померли», - вступились они за подростка-экстремала. Другие же откровенно возмутились поступком «зацепера» и равнодушием автора ролика. Они упрекнули водителя, выложившего видео в Сеть, в бездействии: «Почему не проявил гражданскую инициативу и не пресек нарушение? Машину свою пожалел?». Далее последовали укоры в том, что для этого водителя человеческая жизнь ничего не стоит и пройти мимо чужой беды для него обычное дело.


Между тем, роликом уже заинтересовались местные сотрудники ГИБДД. Они отметили, что устанавливают личность подростка, а свидетелей подобных «прицепов» просят впредь не торопиться запечатлеть все на камеру, а предотвратить беду, которая может постичь менее ловких «зацеперов».
Дарья Светозарова
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