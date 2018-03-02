Под Томском воспитательница избила мальчика с ДЦП

Под Томском в Тунгусовском интернате воспитательница жестоко избила подопечного, который болеет ДЦП. Все случившееся было снято на камеры, а на допросе обвиняемая рассказала, что постоянно избивала ребенка, потому что он ее бесил.

Сообщается, что некоторое время назад под Томском в интернате для проблемных детей произошел неприятный инцидент. Там одна из воспитательниц избила ребенка, страдающего ДЦП. На записи, которая попала в интернет, хорошо видно, как женщина заносит мальчика в комнату, с силой бросает его на диван и начинает бить его руками по голове и телу.

Анна Котова

Запись с камер попала не только в интернет, но и к директору интерната, который отстранил женщину от работы и направил все материалы в полицию. Когда служители закона проводили допрос, обвиняемая призналась, что постоянно избивала ребенка, так как он доставал ее своими слезами, криками и жалобами. Сейчас бывшая воспитательница задержана, а делом занимается Следственный комитет. Отметим, что пострадавшему на данный момент 15 лет, однако выглядит он младше из-за своей болезни.