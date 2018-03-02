Сотрудники ФСБ допрашивают бывшего замначальника ГУВД Петербурга

Согласно сведениям, появившимся ранее, представители ФСБ приехали за бывшим заместителем начальника ГУВД Санкт-Петербурга генерал-майором Геннадием Волковым. Согласно имеющейся информации, его препроводили на допрос. Вероятнее всего, связан он будет со скандальным делом о строительстве новой сцены МДТ.

Местная пресса поделилась кадрами, на которых видно, как контрразведчики выводят генерал-майора из подъезда его дома. Насколько известно, данной процедуре предшествовал обыск в квартире отставного силовика.В пресс-службе городского управления ФСБ отказались давать комментарии относительно этой ситуации, потому на данный момент не совсем понятно, в каком именно статусе находится Геннадий Волков, свидетеля или же подозреваемого. Ранее сообщалось о том, что на прошлой неделе арестовали бизнесмена Максима Корнеева, которого обвиняют в массовых хищениях на сумму более 45 миллионов рублей при строительстве новой сцены Малого драматического театра.

Николай Офицеров

В СМИ ранее появилась информация о том, что Волков и Корнеев являются бизнес-партнерами, которые в 2015 году учредили коммерческое предприятие.