На видео попал виртуозный обгон автобусом машины на скользкой дороге

В столице Шотландии, Эдинбурге, произошел интересный дорожный инцидент с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Интересен инцидент, прежде всего, тем, что авария так и не произошла. Во всем заслуга шофера автобуса.

Дарья Светозарова

Водитель общественного транспортного средства мастерски обогнул вылетевший на встречную полосу автомобиль и уклонился от неминуемого, казалось бы, столкновения. Снял это и выложил в Сеть другой автомобилист, чей железный конь находился неподалеку. Отмечается, что легковое авто, выехавшее на встречную полосу, просто занесло из-за гололеда. Водитель же просто пытался с обочины выехать на скользкую трассу и вклиниться в транспортный поток.Отмечается, что если бы не профессионализм водителя двухэтажного автобуса, столкновение «лоб в лоб» было бы обеспечено. Отметим, резкий рост аварий наблюдается во многих странах Европы, которые также, как и Шотландию, засыпало снегом.