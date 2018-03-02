В Новокузнецке пострадали пассажиры упавшего вниз лифта

В девятиэтажном доме Новокузнецка лифт вместе с пассажирами рухнул вниз. Данный инцидент произошел на улице Зорге.

Никита Готский

Вчера вечером в одном из домов Новокузнецка упала кабина лифта с людьми. Согласно предварительной информации, чрезвычайное происшествие возникло по причине обрыва троса.СМИ сообщают, что мужчина проник в лифт со своей собакой, но ощутил падение вместе обычного плавного спуска. Через незначительный промежуток времени лифт остановил движение. В результате ЧП никто из них не скончался, но мужчина и его пес получили ушибы. Также сообщается, что лифтовики зарегистрировали факт падения конструкции. Ранее схожий инцидент произошел в Кузбассе, тогда в лифте находились пять человек.