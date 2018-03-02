Житель Краснодара снял на видео, как наркоманы под кустом ищут "закладку"

В городе Краснодар на улице Туляево были засняты на видео два наркомана, которые на клумбе возле дома искали "закладку" с наркотиками.





Отметим, что распространение наркотических веществ запрещено законом и уголовно наказуемо, а употребление этих препаратов пагубно влияет на организм человека и приводит к летальному исходу.

Пелагея Лебединская

Житель Краснодара, который стал очевидцем поиска наркоманами "закладки", сделанной наркодилерами в его дворе, выложил заснятое видео в социальную сеть Instagram. В комментариях на видео отозвалось много людей, которые тоже сталкивались с таким зрелищем. Оказывается, что такие случаи практикуются очень часто в Краснодаре, наркодилеры делают своим клиентам "закладки" с наркотическим веществом во дворах жилых домов. После получения денег за дозу наркотиков, они говорят своему клиенту адрес спрятанного товара и те потом его ищут. Таким образом наркодилеры подстраховываются от облавы полиции.