Житель Краснодара, который стал очевидцем поиска наркоманами "закладки", сделанной наркодилерами в его дворе, выложил заснятое видео в социальную сеть Instagram. В комментариях на видео отозвалось много людей, которые тоже сталкивались с таким зрелищем. Оказывается, что такие случаи практикуются очень часто в Краснодаре, наркодилеры делают своим клиентам "закладки" с наркотическим веществом во дворах жилых домов. После получения денег за дозу наркотиков, они говорят своему клиенту адрес спрятанного товара и те потом его ищут. Таким образом наркодилеры подстраховываются от облавы полиции.
Житель Краснодара снял на видео, как наркоманы под кустом ищут "закладку"Сегодня, 15:12
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