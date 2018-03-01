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| | В цирке Бразилии купал во время исполнения номера акробат

В цирке Бразилии купал во время исполнения номера акробат

Вчера, 21:39
В Сан-Паулу (Бразилия) циркач-акробат упал с трапеции во время выступления. Об этом сообщают западные СМИ.

В цирке Бразилии купал во время исполнения номера акробат

 

Инцидент произошел в Андрадине. Артист в наряде Человека-паука, лишился равновесия, когда качался на трапеции. Он упал с высоты в 4,5 метров. Согласно материалам прессы, артист не пострадал в результате происшествия. Его отправили в клинику, где дали лекарств и отпустили домой. В настоящее время он снова работает в цирке.

 

Ранее сообщалось, что артист цирка Мстислава Запашного получил ранение во время номера в Элисте. Исполняя трюк, у него оборвался трос, он рухнул и ударился о пол головой. Артист находится в больнице, с ним рядом присутствуют родные и близкие.
Никита Готский
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