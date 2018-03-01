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| | В Москве спасли замерзшего во льду мейн-куна

В Москве спасли замерзшего во льду мейн-куна

Вчера, 21:16
В Москве помогли освободиться от ледяной ловушки коту породы мейн-кун. Возле гипермаркета животное вмерзло в лед и не могло сдвинуться места.

В Москве спасли замерзшего во льду мейн-куна

 

Возле одного из гипермаркетов в Москве прохожие заметили, что крупный кот породы мейн-кун вмерз лапами в лед и не мог пошевелиться, привлекая внимание громкими криками. Освоиться из ледяной ловушки коту помогли случайные прохожие с помощью подручных средств. Видео спасения выложено в соцсеть.

Для освобождения животного пришлось обрезать часть шерсти с его лап, после чего кота пытались согреть в машине и отвезли на передержку. Спасители приступили к поиску хозяина спасенного породистого питомца.

1 марта в России традиционно отмечают день кошек. В честь праздника все представители кошачьи, проживающие Московском зоопарке получили лакомства и новые игрушки. 4 марта, когда проходит Международный день кошек, собираются провести бесплатные экскурсии, на которых расскажут о диких кошках, а кроме того состоятся квесты по этой тематике.
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