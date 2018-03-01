На Нагатинской набережной в Москве загорелся теплоход

В Москве сотрудники экстренных служб борются с пожаром повышенного уровня сложности. Возгорание случилось на трехпалубном теплоходе, который причален на Нагатинской набережной. Людей на речном судне нет. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Виктория Озерова

В 19:34 по московскому времени в экстренные службы столицы РФ поступил звонок от очевидцев с сообщением о происшествии на Нагатинской набережной, возгорание случилось на причаленном трехпалубном теплоходе. По промежуточным сведениям, огонь окружил участок в 100 квадратных метров. На данный момент пылают все три палубы судна. На борьбу с огнем отправлен пожарный корабль «Полковник Чернышев». Рядом с участком инцидента причален еще один лайнер, существует опасность перехода огня. Пожару присвоен второй уровень сложности.В информационной службе ГУ МЧС столицы уточнили, что людей на горящем судне не было.