Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

Мнения

Как распознать изменщика? Составлен рейтинг признаков, выдающих неверного мужчину

А не завел ли ваш супруг любовницу?

От Редактора

"Вы станете родителями": Эксперты раскритиковали календарный метод предохранения

Популярный способ контрацепции вовсе не так эффективен.

Сюжеты :

«Мы воспитаны терпеть»: Полина Фаворская прокомментировала скандал между Жириновским и Собчак Анна Седокова изменилась до неузнаваемости НЛО целый день летал над Кливлендом и попал на камеры наблюдения Блогер побывал в кабинете Путина и раскрыл его секреты В Армении и России обрушили цены на смартфоны от Beeline и Huawei в преддверии 8 Марта Американские супермаркеты ввели ограничения на продажу оружия Ролик с полетом «Сармата» в Америку оказался фейком Женщины рассказали, какие позы в сексе они ненавидят Фекалии из замерзшего коллектора залили Ленобласть СМИ: США перебросили в Сирию 600 спецназовцев и бронетехнику Не заслужили: В Интернете раскритиковали подарки для олимпийцев Эксперт отозвался о презентованном Путиным вооружении
| | На Нагатинской набережной в Москве загорелся теплоход

На Нагатинской набережной в Москве загорелся теплоход

Вчера, 21:05
В Москве сотрудники экстренных служб борются с пожаром повышенного уровня сложности. Возгорание случилось на трехпалубном теплоходе, который причален на Нагатинской набережной. Людей на речном судне нет. Об этом проинформировала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

На Нагатинской набережной в Москве загорелся теплоход

 

В 19:34 по московскому времени в экстренные службы столицы РФ поступил звонок от очевидцев с сообщением о происшествии на Нагатинской набережной, возгорание случилось на причаленном трехпалубном теплоходе. По промежуточным сведениям, огонь окружил участок в 100 квадратных метров. На данный момент пылают все три палубы судна. На борьбу с огнем отправлен пожарный корабль «Полковник Чернышев». Рядом с участком инцидента причален еще один лайнер, существует опасность перехода огня. Пожару присвоен второй уровень сложности.

 

В информационной службе ГУ МЧС столицы уточнили, что людей на горящем судне не было.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Москве возгорание на судне «Сергей Образцов» ликвидировали
В Москве возгорание на судне «Сергей Образцов» ликвидировали

В Москве на Москве-реке специалисты за короткое время ликвидировали возгорание на судне «Сергей Образцов».

Пожару на Октябрьской набережной в Петербурге присвоен повышенный класс сложности
Пожару на Октябрьской набережной в Петербурге присвоен повышенный класс сложности

Сегодня около 17:00 в доме №54 по Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга, произошло возгорание. Пожару присвоен ранг № 1-Бис. На данный

В Москвы на Нагатинской набережной судно накренилось из-за пробоины в борту
В Москвы на Нагатинской набережной судно накренилось из-за пробоины в борту

В Москве в районе Нагатинской набережной судно «Князь Меньшиков» накренилось. Об этом рассказали СМИ, ссылаясь на сообщения очевидцев. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости